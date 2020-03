Toirano, Roberto Bianco presenta il sito www.visittoirano.com

Roberto Bianco: Dalla preistoria ai giorni nostri attraverso uno scenario favoloso come il territorio di Toirano.

Spiega l'ideatore, Roberto Bianco: "In un periodo di profonda crisi che riguarda diversi settori, mi sono posto l’obiettivo di offrire un contributo al paese e alle attività presenti nel nostro territorio. Per questo motivo ho deciso di dar vita ad un sito internet “visit toirano”, ancora in fase di costruzione, visionando il quale si potranno conoscere le bellezze naturali e storiche del nostro paese.

Inoltre intendo creare il sito “outdoortoirano” che rappresenta la posa della prima pietra per il progetto di sport all’aperto.