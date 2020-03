Alisa e Regione: in generale buone condizioni di salute per tutti i casi di Covid-19 ospedalizzati

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino, dopo aver centralizzato tutte le informazioni del territorio come da accordi con Alisa e Regione, informa che in merito ai casi Covid-19 ospedalizzati:

- dei 4 pazienti ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino: 3 sono in buone condizioni generali di salute e 1 in discrete condizioni generali di salute. I 3 pazienti invece ricoverati presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Policlinico San Martino in assistenza ventilatoria intensiva risultano, rispetto a ieri, stabili nella loro gravità.