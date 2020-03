Savona, proseguono in via Bonini e via Nizza i controlli con il telelaser della polizia locale (FOTO)

Una decina di sanzioni per norme di comportamento tra le quali, 5 per assenza delle cinture sicurezza e 2 superamenti del limite di velocità. Questo il bilancio del controllo effettuato dalla polizia municipale a Savona in via Bonini direzione ponente nella strada di collegamento con Piazzale Moroni e successivamente in via Nizza, zona ex cantieri Solimano.