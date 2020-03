Scuole chiuse, Toti: "Unica scelta percorribile, ma subito aiuti per minimizzare disagi alle famiglie"

"Bene scuole chiuse, ma subito aiuti per le famiglie in difficoltà". Con queste parole il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti riassume le recenti decisioni del Governo.

Più nel dettaglio, il governatore ligure spiega: "La decisione che trapela da Palazzo Chigi sulla chiusura delle scuole fino a metà marzo ci vede concordi, ci sembra l'unica possibile e conferma che la nostra linea della prudenza era giusta.

Tenere chiuse le scuole in tutta la Liguria, nonostante questo non fosse previsto dal decreto del Governo, adottato il primo marzo, è stata una scelta corretta e lungimirante. Continueremo a tutelare la salute dei nostri cittadini con decisione e senza tentennamenti.

Già oggi chiederò all'esecutivo aiuti per le famiglie che inevitabilmente subiranno disagi per questa decisione e per tutti i lavoratori non garantiti chiederemo misure di sostegno al reddito. Non molliamo!"