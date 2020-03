Coronavirus, Toti: "A Roma con una delegazione dalle Regioni per sottoporre al premier Conte le nostre proposte per aiutare l'economia"

"In viaggio verso Roma dove alle 16 incontreremo il Presidente del Consiglio Conte a cui, con una delegazione dalle Regioni, sottoporremo le nostre proposte per aiutare l'economia in questo momento difficile legato all’emergenza Coronavirus". Cosi commenta con un post su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti.

"Intanto a Genova ieri sera è attraccato un traghetto in seguito alla comunicazione della positività al virus di un passeggero sbarcato alcuni giorni fa a Tunisi. La nostra task force sanitaria si è immediatamente attivata con gli uffici competenti per effettuare le indagini epidemiologiche necessarie, collaborando con i referenti della sanità marittima del Ministero della Salute".

"Anche per questa specifica situazione, verranno messe in atto le ormai note procedure previste di sorveglianza attiva in isolamento fiduciario obbligatorio. Come sempre vi terremo aggiornati, continuiamo a lavorare per la Liguria" conclude Toti.