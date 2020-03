FAI Giovani di Albenga-Alassio: rinviata la visita dell'8 marzo alla Necropoli Romana di Viale Pontelungo

Vista la situazione d’emergenza sanitaria nazionale legata alla diffusione del covid-19 la Delegazione e il Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio, attenendosi alle normative indicate dal Ministero, ha deciso di rinviare a data da destinarsi la prima visita del progetto “Puntiamo i Riflettori: La Necropoli Romana di Viale Pontelungo” che doveva svolgersi domenica 8 Marzo.

Sono state rinviate inoltre a livello Nazionale le Giornate FAI di Primavera 2020.

La più grande festa di piazza dedicata ai Beni Culturali posticipa il consueto appuntamento primaverile al mese di maggio.

L’appuntamento è rinviato perché crediamo che questo festoso ritrovarsi sia il modo migliore per reagire alle difficoltà di queste settimane e rimettere in moto l’Italia dell’arte e della cultura.

Per questo il 9 e il 10 maggio vi invitiamo ancora più numerosi nelle piazze, per sostenere l’Italia più bella e dare nuova forza, insieme, al nostro patrimonio culturale grazie all’amore per l’arte, per la natura e all’inesauribile voglia di scoprire le meraviglie del nostro Paese.

L’attesa Primavera del FAI è solo rimandata. Vi aspettiamo!