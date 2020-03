Albenga, il Coronavirus ferma la consegna del "Premio Fionda". I Fieui di Caruggi: "Al lavoro per una nuova data"

"Considerata la situazione creatasi in seguito al diffondersi del Coronavirus e preso atto delle Ordinanze regionali e nazionali al riguardo annunciamo, in accordo con il Comune di Albenga, l’annullamento della consegna del Premio Fionda di legno 2020 prevista in data 14 marzo al Teatro Ambra di Albenga" spiegano in una nota i Fieui di Caruggi.

"Insieme ad Antonio Albanese, persona di rara sensibilità, ad Antonio Ricci, da sempre mosso da generosa disponibilità verso la manifestazione, e agli altri artisti e tecnici coinvolti stiamo cercando di individuare una data che permetta la consegna della Fionda nel consueto clima di gioiosa condivisione".

"Non sarà facile, ma siamo fiduciosi. Pertanto invitiamo tutti coloro che sono in possesso del “prezioso” tagliando di prenotazione-posto a conservarlo con cura perché sarà valido anche nella nuova data che speriamo di poter comunicare in tempi rapidi, a seguito di un auspicato miglioramento della situazione sanitaria" concludono i Fieui di Caruggi.