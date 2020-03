ArcelorMittal - ex Ilva, Vella (Fim Cisl Liguria): “Il Governo gioca con la siderurgia”

"Mentre il paese intero è stretto dal Coronavirus tra emergenza sanitaria e presto economica e industriale, il governo e ArcelorMittal sottoscrivono un accordo che è un capolavoro al contrario". Così Alessandro Vella, Segretario Generale Fim Cisl Liguria.

"Dopo l’assist della rimozione dello scudo penale - prosegue Vella - che ha messo in moto una vicenda dai contorni schizofrenici con ricadute sull’immagine del Paese che sono andate ben oltre la vertenza dell’ex-Ilva - abbiamo assistito, senza nessun coinvolgimento da parte del Governo, ad una trattativa i cui contenuti sono noti solo attraverso gli organi stampa. Un accordo dai contorni non chiari – lo abbiamo sottoscritto ieri con un documento comune insieme a Cgil, Cisl e Uil - le cui ricadute occupazionali e industriali stravolgono l’accordo del 6 Settembre del 2018. Accordo sottoscritto da azienda, sindacato e governo Conte1. Un accordo che garantiva l’occupazione senza nessun esubero e con esso la sostenibilità ambientale e industriale.Purtroppo per ragioni di bassa cucina politica quell’accordo è stato rimesso in discussione con l’assist della rimozione dello scuso penale da parte del Governo Conte 2 e l’epilogo che si sta consumando, è ancora più triste".

"La pantomima del sindaco di Taranto e del Governatore della Puglia, sulle elezioni regionali con il governo che gli fa sponda è da avanspettacolo. Francamente ci saremmo aspettati dal governo maggiore serietà, mentre tutto il mondo a causa dell’emergenza sanitaria sta pensando alla prossimità delle produzioni strategiche, come acciaio, automotive, biomedicale, qui si rischia di mandare all’aria l’industria siderurgica dell’intero Paese e con essa migliaia di posti di lavoro per le politiche di basso cabotaggio del governo a cui oggi si aggiunge la beffa con la richiesta di Cigo per 130 lavoratori di Arcelor Mittal a Genova e a Novi Ligure. Follia" continua ancora il Segretario Generale Fim Cisl Liguria.

"Il lavoro e la siderurgia sono strategiche per questo paese e se qualcuno pensa di cancellarle con un colpo di spugna per qualche voto in più sbaglia" ha infine concluso Vella.