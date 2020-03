Coronavirus, Consiglio comunale di Albenga a porte chiuse

In ottemperanza al Dpcm e dopo consultazione con Anci Liguria, il Presidente del Consiglio Comunale Diego Distilo comunica che il Consiglio comunale convocato per lunedì sera alle ore 20 si terrà a porte chiuse presso il Civico Palazzo, Sala delle Adunanze, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Richiesta convocazione straordinaria del Consiglio Comunale presentata da n. 5 consiglieri d’opposizione (Minucci, Calleri Gerolamo, Ciangherotti, Porro e Tomatis Roberto) con nota protocollo n. 4835 del 31.01.2020 avente ad oggetto: Atto di indirizzo per avvio intese con l’ASL2 savonese per la realizzazione del “Palazzo della Salute” in Via Carloforte;

2) Richiesta convocazione straordinaria del Consiglio Comunale presentata da n. 5 consiglieri d’opposizione (Ciangherotti, Minucci, Calleri Gerolamo, Porro e Tomatis Roberto) con nota protocollo n. 6236 del 10.02.2020 avente ad oggetto: “Disciplina dei de hors nel Centro Storico – Modifica Regolamento Comunale Edilizio - Atto di indirizzo”;

3) Ordine del giorno ad oggetto: “Regione Antognano, Regione Pontelungo Inferiore e Regione Arroscia. Sistemazione rii e fossati”;

4) Ordine del giorno ad oggetto: “Sistemazione Via del Cristo”;

5) Ordine del giorno ad oggetto: “Urgenza alluvione. Il Governo deve intervenire a sostegno del territorio Ligure attraverso la richiesta a Ferrovie dello Stato e Autostrade di abbattimento delle tariffe delle autostrade e dei treni su tutti i territori interessati dall’emergenza maltempo”;

6) Mozione a firma del consigliere Roberto Tomatis intesa ad attivare il Sindaco a garantire un maggiore presidio del territorio con l’aumento del numero di agenti di polizia locale;

7) Ordine del giorno ad oggetto: “Adozione ufficiale da parte dell’Italia della definizione operativa di antisemitismo sancita dall’IHRA”;

8) Ordine del giorno ad oggetto: Affitto ai privati del campo a 5 adiacente lo stadio “A. Riva” con conseguente convenzione per la gestione del servizio alla società A.S.D. Albenga 1928;

9) Mozione a firma del Consigliere Roberto Tomatis ad oggetto: “Test anti droga per gli Enti e nominati nelle istituzioni”;

10) Ordine del giorno ad oggetto: “Calendarizzazione lavori per modifica Regolamento del servizio Taxi”;

11) Ordine del giorno ad oggetto: “Realizzazione area di sosta autocaravan attrezzata a pagamento”;

12) Mozione a firma dei Consiglieri Ciangherotti, Minucci, Gerolamo Calleri, Porro e Roberto Tomatis avente ad oggetto: “Destinazione fabbricato di Via Carloforte a Palazzo della Salute”;

13) Ordine del giorno ad oggetto: “Patrocini eventi Oliviero Toscani”;

14) Interrogazione presentata dai Consiglieri Gerolamo Calleri, Porro, Roberto Tomatis e Minucci, tesa a conoscere quali provvedimenti siano stati messi in atto dall’Amministrazione in materia di manutenzione del verde pubblico, di sicurezza nei luoghi pubblici ed all’organizzazione dei lavori.

15) Interrogazione presentata dal consigliere Minucci, riguardo lo stato dei lavori di ristrutturazione dello Stadio “A. Riva”;

16) Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 13.02.2020 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di Previsione 2020/2022”;

17) Ulteriori modifiche all’Accordo di programma 2016-2025 per la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale – Approvazione.