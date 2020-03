Differenziata ad Albenga: prossima settimana attivate le nuove campane per il conferimento rifiuti

La prossima settimana saranno aperte le nuove campane per il conferimento dei rifiuti recentemente posizionate da SAT e si darà così il via al nuovo sistema di raccolta differenziata per il Centro Urbano di Albenga.

Afferma l’assessore all’ambiente Gianni Pollio: “Ricordiamo che ancora per qualche tempo sarà aperto l’ufficio presso il Palazzo Ester Siccardi per la distribuzione delle chiavi e del kit necessario per il nuovo sistema di raccolta differenziata ad Albenga. Insieme a SAT e con la collaborazione dei nostri uffici abbiamo studiato il metodo che riteniamo possa funzionare meglio per una città come la nostra. I passaggi al nuovo sistema sono stati e saranno graduali e condivisi con i nostri concittadini. L’obiettivo che dobbiamo avere è quello di raggiungere il 65% di differenziazione e grazie alla collaborazione di tutti sono certo che riusciremo a raggiungerlo”.

Ricordiamo che, per consentire a chi ancora non ha provveduto al ritiro del kit la SAT in accordo con l’Amministrazione Comunale ha deciso di mantenere aperto, ancora per qualche tempo, l’ufficio sito presso il Palazzo Ex Ester Siccardi in via Martiri della Libertà, 1.

L’orario di apertura sarà il seguente:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato ore 9:00-12:00

Martedì e Giovedì ore 9:00 -12:00/14:00 – 16:00

Il ritiro da parte dell’intestatario TARI (tassa rifiuti) potrà avvenire direttamente previa presentazione del documento di identità valido, oppure da persona munita di delega sottoscritta con copia del proprio documento.