Diocesi Acqui, emergenza Coronavirus: le disposizioni per le parrocchie del savonese

Per l'emergenza Coronavirus, la Diocesi di Acqui Terme comunica le disposizioni adottate per le parrocchie in provincia di Savona.

Si legge sul sito della Diocesi: "Dopo aver sentito il prefetto della Provincia di Savona, si raccomanda di attenersi al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 1 marzo, in specie alla previsione dell'Art. 2 lettera C: sospensione sino all'8 marzo 2020 di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico, quali ad esempio grandi eventi, cinema, teatri, discoteche e cerimonie religiose".

"Pertanto, non si potranno celebrare messe, salvo funerali e matrimoni con le limitazioni già in vigore. Sospesi gli incontri di catechismo e animazione dei ragazzi, nonché altre attività che comportino il concorso di molte persone" concludono dalla Diocesi.