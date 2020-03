Finale, contenimento del Coronavirus: cambiano gli orari degli uffici comunali

Così come già accaduto in altri Comuni, in seguito all'emanazione del decreto presidenziale del 4 marzo, anche a Finale cambiano gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Agli utenti sarà possibile recarsi presso i vari sportelli dalle 8.30 alle 10 lunedì, mercoledì e venerdì.

"Facendo nuovamente appello alla tua pazienza - si legge nella nota rivolta all'utenza -, siamo certi comprenderai le ragioni di questa limitazione. Ti invitiamo a fare ricorso alle procedure informatizzate ogni qualvolta possibile, in ogni caso gli uffici comunali restano a disposizione via mail o via telefonica durante l'orario di lavoro".