Tutti i premiati del concorso di disegno di Assonautica "Regalami un mare pulito"

"Regalami un mare pulito". La premiazione si è svolta il 22 febbraio nella Sala della Sibilla sulla Fortezza del Priamar, nel corso dell’evento “Il mare che vorrei”, collegato al progetto europeo PORT-5R nel quale Assonautica Provinciale di Savona è partner.

Per i premi ed i riconoscimenti Assonautica ringrazia i soci, i visitatori del “Presepe in riva al mare” e, soprattutto, i Sostenitori savonesi che hanno contribuito generosamente. E' stata una bellissima festa per tutti i partecipanti. La prestigiosa location, il pubblico numerosissimo ed entusiasta, l’allegria dei bambini, hanno reso eccezionale la manifestazione ed orgogliosi gli organizzatori.

Questi i premiati:

1^ classificato Jacopo Sgroi Bandelli classe 5^A della Scuola “Noberasco” Savona;