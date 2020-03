Anziano positivo al Coronavirus, parla il titolare dell'hotel di Diano Marina: "Sta bene, non ha febbre"

Era ospite dallo scorso 22 febbraio l'anziano di Brembate risultato positivo al Coronavirus. L'uomo, insieme alla moglie fa parte di una comitiva di 44 persone che soggiorna all’hotel Paradiso di Diano Marina.



Da ieri sera a mezzanotte la struttura è stata posta sotto sequestro. Davanti c’è un presidio di polizia municipale e carabinieri. In quel momento, oltre alla comitiva che comprende i due coniugi, era presente il portiere di notte, con la sua famiglia. Subito dopo sono accorsi il proprietario dell’hotel, Marco Gandolfo, la moglie e i suoi genitori.



“Avremmo dovuto chiudere il 7 marzo, – spiega Gandolfo a Imperia News – ma nel frattempo era arrivata la prenotazione di questa comitiva. La situazione all’interno dell’hotel è tranquilla, stanno tutti bene, nessuno di loro ha febbre, neanche i due coniugi che in questo momento si trovano all’ospedale di Sanremo. Gli altri ospiti sono chiusi in camera, tranquilli, guardano la tv. Stiamo rispettando le normative che ci hanno detto di osservare. Per quanto riguarda il personale, sono stati avvisati questa mattina e si trovano in quarantena nelle proprie abitazioni”.