Coronavirus, anziano positivo a Diano Marina, intervista a uno degli ospiti: "Fatte passeggiate in spiaggia, mai andati in locali, solo un caffè al bar"

“Questa mattina volevo uscire, ma mi hanno detto che non era possibile”.

Così Armando, uno dei membri della comitiva di Brembate, di cui fa parte l'anziano positivo al Coronavirus, racconta a Imperia News gli attimi che sta vivendo insieme agli altri ospiti dell’hotel Paradiso di Diano Marina.



“Siamo chiusi in camera, ci hanno portato la colazione e ci hanno detto di preparare le valigie. Al momento non sappiamo altro”. Armando e gli altri ospiti della struttura faranno rientro in provincia di Bergamo entro questa sera.

L’albergo è attualmente sotto sequestro. La comitiva è a Diano Marina dallo scorso 22 febbraio.

“In questi giorni abbiamo fatto passeggiate in spiaggia, non siamo mai andati in locali, solo una volta siamo andati a prendere il caffè al bar in piazza, vicino alla farmacia”, racconta Armando, che sulle sue condizioni di salute e di sua moglie rassicura: “Stiamo bene, gli altri non lo so”.