Arriveranno alle 13 i pasti per gli ospiti del 'Paradiso' di Diano Marina: consegnate le mascherine alle forze dell'ordine (FOTO e VIDEO)

E’ stata rimandata di circa un’ora la consegna dei pasti all’hotel Paradiso, per i 48 ospiti bergamaschi che, da questa notte sono isolati all’interno per il caso di Coronavirus di un uomo 81enne ora in ospedale insieme alla moglie, nel reparto di malattie infettive del ‘Borea’ a Sanremo.

Intanto sono anche arrivate le mascherine protettive per le forze dell’ordine che, da questa mattina presidiano l’albergo e resteranno di fronte alla struttura nel corso delle prossime ore. Attorno al ‘Paradiso’, ovviamente, c’è il classico schieramento di giornalisti e di curiosi.