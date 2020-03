Asfalto scivoloso, camion bloccato in corso Mazzini a Savona

Un fondo stradale bagnato, una pendenza un po' troppo accentuata e le ruote motrici che iniziano a slittare.

Una concomitanza di circostanze sfavorevoli ha portato un autoarticolato a restare bloccato su una rampa in corso Mazzini a Savona.

Tempestivo l'intervento degli agenti di polizia locale che in pochi istanti hanno sbloccato la situazione, dando all'autista i giusti consigli per manovrare in modo tale da "liberare" il proprio mezzo pesante.

La situazione si è risolta senza gravi disagi alla circolazione cittadina.