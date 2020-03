Meteo, cielo nuvoloso in tutta la Liguria: previste piogge diffuse

Diramato da Arpal l'aggiornamento del bollettino di vigilanza meteorologica per la Liguria.

Queste le previsioni per i prossimi giorni:

oggi, giovedì 5 marzo, avremo piogge diffuse su tutta la regione con cumulate significative su ABE, elevate su C. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio anche moderato in particolare nel tardo pomeriggio/sera su BCE con bassa probabilità di temporali forti. Vento forte dai quadranti meridionali con raffiche fino 70-80 km/h su C e parte orientale di B. Da sera vento forte dai quadranti settentrionali su B. Quota neve in diminuzione intorno ai 600m su D e parte occidentale di E con possibili spolverate o episodi di neve bagnata.

Domani, venerdì 6 marzo, condizioni di modesta instabilità nelle ore centrali potranno dare luogo a locali rovesci al più moderati in particolare sui rilievi di Levante. Nelle prime ore vento moderato su B con raffiche fino 50 km/h, in rapida attenuazione già dal mattino. Mare localmente agitato su C per onda da sud-ovest (periodo 9s) con moto ondoso in calo dal pomeriggio.

Sabato 7 marzo, assisteremo, dalle prime ore a un nuovo rinforzo della ventilazione fino a forte dai quadranti settentrionali su tutte le aree con raffiche fino 60-70 km/h in particolare nella parte centrale della regione.

Intanto, il cielo, salvo qualche limitata apertura, si presenta molto nuvoloso un po’ su tutta la regione, con qualche debole precipitazioni che ha interessato le zone interne dell’imperiese, del savonese e del Levante della provincia di Genova (cumulata massima 3.6 millimetri a Montagna, nel comune di Quiliano, in provincia di Savona). I venti sono deboli, localmente moderati, prevalentemente meridionali, mentre il mare è mosso.

Nella notte la temperatura minima, -3.4, è stata registrata a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) mentre, nelle altre province, le minime sono state di -2.9 a Pratomollo (Borzonasca, Genova), -2.5 a Sassello (Savona), -0.5 a Padivarma (Beverino, La Spezia). Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 8.7, Savona Istituto Nautico 6.2, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 8.2, La Spezia 6.0.

Alle 11.15 la temperatura più alta si registra a Cenesi (Cisano sul Neva, Savona) con 15.2.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.