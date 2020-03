Pietra, un caso di isolamento volontario per il Coronavirus. Il sindaco De Vincenzi: "Eseguito quanto chiesto da Asl"

Una persona in isolamento sanitario obbligatorio a Pietra Ligure. È quanto stabilito da un'ordinanza sindacale nella quale il Comune pietrese prende atto della comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL 2 indicante "un soggetto residente in Comune di Pietra Ligure che ha avuto contatti stretti con un paziente sottoposto ad accertamenti sanitari il cui esito è risultato positivo per la ricerca del SARS-CoV-2".