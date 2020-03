Coronavirus, rinviate le scadenze fiscali 2020: fissati i nuovi termini per mettersi in regola con i contributi

A comunicare le nuove scadenze e le date da segnare in rosso sul calendario è stata la stessa Agenzia delle entrate : slitta dal 7 al 31 marzo il termine entro il quale i sostituti d'imposta avranno l’obbligo di inviare la certificazione unica; i contribuenti, dal canto loro, troveranno la dichiarazione precompilata sul sito dell’Agenzia il 5 maggio anziché il 15 aprile come prefissato inizialmente.

Una delle scadenze fiscali più importanti è poi quella relativa al termine di presentazione del 730 precompilato: se prima del coronavirus il termine ultimo era del 23 luglio, la scadenza modificata vede ora come ultimo giorno per mettersi in regola il 30 settembre: tirano un sospiro di sollievo i piccoli e i grandi imprenditori, già fiaccati da un’emergenza sanitaria che per loro osi è presto trasformata in un dramma economico.