I sindacati: "Situazione in ATA Savona in peggioramento, nessuna informazione sul futuro dell'azienda"

Situazione attuale di ATA, il commento di Danilo Causa, Segretario Fit-Cisl per le province di Savona e Imperia: "Le scriventi Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel stamattina hanno ricevuto via mail da parte dell'Amministratore Unico Dottor Tapparini e da parte del Commissario Liquidatore Dottor Gotta l'annullamento della riunione che ci doveva essere questa mattina alle ore 10.00 in Azienda, per discutere la stabilizzazione dei precari e per capire la situazione ATA per quanto riguarda le prospettive presenti e future anche dopo l'improvviso abbandono dell'appalto di Diano Marina.

La motivazione dell'annullamento c'è stato dato a causa della situazione del Coronavirus, sulla nostra provincia volevamo tranquillizzare tutti gli attori in campo, poiché nella provincia di Savona l'attività Sindacale continua ad andare avanti naturalmente evitando assemblee e grosse assembramenti; ma le trattative e le riunioni anche da parte dell'Unione Industriale vanno avanti e le attività produttive cercano tra mille problematiche, con un grande senso di responsabilità, di lavorare.

Cosa ancora più grave, l'Azienda ha aggiunto che potremmo incontrarci anche dopo il 16 Marzo poiché non ci sono al momento argomenti urgenti. Per noi le urgenze ci sono soprattutto per tutti lavoratori precari che da anni stanno aspettando la propria stabilizzazione; quindi non vogliamo aspettare come vostra proposta dopo il 16 ma chiediamo urgentemente un incontro entro e non oltre la metà della prossima settimana altrimenti saremo obbligati ad aprire lo stato di agitazione Con relativo blocco di tutto lo straordinario".

"Questo è quanto abbiamo inviato all’Azienda martedì mattina ma a oggi nessuna risposta - spiega Danilo Causa, che prosegue: l’Azienda e il Commissario Liquidatore non hanno nessun rispetto dei Lavoratori e delle Organizzazioni sindacali, la situazione Ata nonostante il cambio di gestione non è cambiato nulla, anzi le problematiche sono aumentate carenza di personale, assenza di informazione sul futuro Aziendale soprattutto dopo l’inserimento del comm. liquidatore, alcuni mesi fa abbiamo fatto degli incontri in Unione industriale che come sempre si era resa disponibile a trovare soluzioni condivise tra Tutti per la stabilizzazione dei precari ma dall’Azienda non sono arrivate risposte l’unica certezza che se non si farà in modo di fare delle selezioni, concorsi o altre rapide soluzioni in modo di inserirli all’Interno dell’Azienda entro il 30 di Aprile rischieranno molti di loro di non essere essere assunti dall’Azienda acquisitrice del Servizio, soprattutto quelli degli appalti extra città di Savona.