Emergenza Coronavirus, rinviata la 6° edizione della "Savona Half Marathon International"

Rinviata la 6ª "Savona Half Marathon International". Spiegano in una nota gli organizzatori: " Siamo ad informare che il Decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, prevede la “sospensione di manifestazioni, eventi di qualsiasi natura e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Tale disposizione impedisce di fatto lo svolgimento della '6ª Savona Half Marathon International' già in programma domenica 15 marzo 2020".

"Si ricorda che come da regolamento, gli Atleti che abbiano già perfezionato l'iscrizione alla data odierna, saranno automaticamente iscritti alla gara in nuova data. In alternativa, sarà data loro la possibilità di 'congelare' l'iscrizione utilizzando la stessa per l'edizione 2021 (per i dettagli consultare il regolamento della manifestazione alla voce 'Mancata partecipazione') - concludono - Ringraziando per la consueta disponibilità si resta a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, ove fossero necessari".