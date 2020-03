Finale, Coronavirus: rinviato il Salone dell’Agroalimentare Ligure

"Si comunica che, in osservanza del Dpc, del 4 marzo 2020, il Decreto della Presidenza del Consiglio http://www.governo.it/ che ha annullato, tra le diverse misure previste, ogni tipologia di evento/manifestazione fino al 3 aprile, il Salone dell’Agroalimentare Ligure previsto per le date 13/15 marzo 2020 e alla sua sedicesima edizione, sarà spostato, entro maggio, in data che stiamo definendo con il comune di Finale Ligure. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati nei prossimi giorni".

Lo comunica in una nota l'Ufficio Stampa del Salone Agroalimentare Ligure.