Chiusura delle scuole, i suggerimenti della Flc Cgil Savona

"La decisione assunta ieri 4 marzo, mediante il DPCM dal Consiglio dei Ministri di sospendere le attività didattiche fino al 15 marzo non ha precedenti e dà la misura della gravità dell’emergenza sanitaria presente nel nostro Paese. Si tratta di un provvedimento che sospende l’attività principale delle scuole ma non le chiude, per non interrompere l’attività amministrativa e assicurare una continuità fondamentale in questo difficile momento".

Questo il commento di Mario Lugaro, segretario provinciale FLC Cgil, in merito alla decisione del Governo di sospendere le attività didattiche.

"Nei casi di sospensione delle lezioni sono pienamente operativi gli uffici di segreteria, sono in servizio i collaboratori scolastici per le operazioni di pulizia e vigilanza agli ingressi e il personale docente può essere convocato per le attività funzionali programmate (collegio dei docenti, consigli di classe, attività di formazione, ecc). Tenuto conto delle ragioni che hanno determinato una scelta così drastica, dobbiamo però convenire che l’obbligo di applicare le misure di contenimento prescritte nel DPCM 4 marzo 2020 per evitare il contagio (divieto assembramenti, riunioni, sospensione in luoghi pubblici e privati di ogni attività che non consenta la distanza tra le persone di almeno un metro) condizionerà negativamente i servizi generali e amministrativi e costringerà a limitare le attività funzionali programmate. Per tali motivi, e in attesa di conoscere gli sviluppi della situazione nei prossimi giorni, suggeriamo alcune misure organizzative che tengono conto delle indicazioni della Direttiva 1/2020, del DPCM 4 marzo 2020 e della Nota congiunta coronavirus dei capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 4 marzo 2020" continua specificando tutti i suggerimenti per le scuole

Presenza del personale ATA in servizio: verificare unitamente al RSPP che le condizioni lavorative consentano di distanziare le postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e dei collaboratori scolastici per rispettare le prescrizioni del DPCM relative alla distanza minima tra le persone. Verificare eventuali richieste di lavoro agile da parte del personale amministrativo e individuare tutti gli opportuni accorgimenti per favorirlo, prevedendo il necessario coinvolgimento delle RSU e delle OO.SS. Stiamo chiedendo al Ministero dell’Istruzione la condivisione di linee guida nazionali, intanto segnaliamo la pubblicazione della circolare del Ministro della Pubblica amministrazione sullo smartworking su cui faremo un successivo approfondimento.

Riunioni collegio dei docenti e altre attività collegiali in presenza: come raccomandato dalle norme richiamate, consigliamo di sospendere fino al 15 marzo tutte le attività collegiali in presenza precedentemente programmate, sia per l’oggettiva difficoltà di garantire nei locali scolastici la certezza di assenza di occasioni di contagio tra le persone, che per evitare spostamenti del personale con mezzi pubblici o difficoltà ad allontanarsi dal proprio domicilio e/o per la necessità di accudire i figli minori.

Consultazione collegio dei docenti per attività didattica a distanza. Al fine di predisporre le attività didattiche a distanza da portare all’approvazione del collegio dei docenti, una possibile alternativa alle riunioni in presenza può essere quella di affidare ai dipartimenti disciplinari la proposta delle modalità più consone per realizzare tali attività didattiche, preferendo modalità di consultazione on line (i coordinatori dipartimenti disciplinari promuovono incontri anche on line del dipartimento e ne raccolgono le proposte per il collegio dei docenti che viene convocato in modalità on line) a cui i provvedimenti normativi sul contenimento dell’epidemia danno piena legittimità.

Svolgimento attività didattica a distanza: Ciascun docente, sulla base delle tecnologie in uso nella scuola e del proprio livello di alfabetizzazione informatica, individuerà tra quelle individuate dal collegio dei docenti, le modalità più consone per svolgere le attività didattiche per i propri alunni.

Pulizia e sanificazione dei locali: verificare la consegna al personale collaboratore scolastico dei DPI previsti per le operazioni di pulizia. Chiedere al DSGA di individuare le operazioni di pulizia approfondita e sanificazione dei locali e delle suppellettili utilizzate nei locali scolastici.

"Esprimiamo la propria vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori, agli studenti e alle famiglie. Assicuriamo il nostro impegno ad un’attiva interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti, rendendoci disponibili a collaborare perché non venga compromesso l’esercizio del diritto allo studio, pur nella scrupolosa osservanza di modalità operative e tempi che garantiscano la tutela della salute di tutti, auspicando che si possa giungere nel più breve tempo possibile alla normale ripresa delle attività in tutte le sedi scolastiche" conclude Mario Lugaro.