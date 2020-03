Al via la campagna elettorale di Augusto Sartori con la nuova sede genovese di Fratelli d'Italia (VIDEO e FOTO)

Genova - Parte dall'inaugurazione della nuova sede di Fratelli d'Italia e di Gioventù Nazionale (l'organizzazione giovanile del partito) in via della Libertà a Genova la campagna elettorale per le prossime regionali di Augusto Sartori, capogruppo in Consiglio Regionale per la formazione politica guidata da Giorgia Meloni.

"Ho deciso di ricandidarmi per il lavoro portato avanti con il presidente Toti - spiega Sartori -. Ci siamo proficuamente occupati di sanità di commercio, turismo, di salvaguardia delle tradizioni liguri, insomma di tutto quello che riguarda la Liguria e la vita dei cittadini. L'impegno mio e di Fratelli d'Italia è di continuare con coerenza nelle nostre battaglie, con un rinnovato impegno a fronte dell'emergenza coronavirus, che non sta risparmiando la nostra regione. Credo che la Liguria avrà bisogno di un rilancio di immagine a livello nazionale e internazionale: si tratta di salvaguardare i posti di lavoro e le tantissime attività commerciali e industriali presenti sul territorio".

Per Sartori, presidente della commissione sulla Sanità in Regione, è certamente importante tenere alta l'attenzione sul cornonavirus da un punto di vista sanitario, ma non bisogna dimenticarsi la dimensione economica della crisi: "Bisogna continuare sulla strada intrapresa, seguendo passo per passo l'evoluzione dell'epidemia, naturalmente rispettando le disposizioni in arrivo dal consiglio dei ministri - spiega il capogruppo regionale uscente di Fratelli d'Italia -. Quello che a mio parere sarà davvero importante è mettere a punto un piano di rilancio per le attività e le infrastrutture liguri con un impegno economico significativo, del quale avremo bisogno per almeno un anno: una iniezione di energie fresche a cui Regione Liguria potrà dare un sostanziale contributo".

Presente all'iniziativa politica anche l'esponente nazionale di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa: "Credo che la nostra coerenza, ben dimostrata da tutti gli interventi di Giorgia Meloni, dentro e fuori dal parlamento, possa convincere che con più Fratelli d'Italia nella giunta Toti ci sarà una garanzia maggiore per i liguri di un percorso positivo. Se poi mi chiedete perché votare Augusto Sartori rispondo che lo conosco da quando era ragazzino, e quando uno ha come lui una storia di rispetto degli altri e di amore per l'Italia e la propria terra merita fiducia".