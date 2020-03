Coronavirus, Battelli (M5S): "Nessuno rimarrà indietro, misure per contenere contagio sanitario ed economico"

"In questa situazione eccezionale nessuno sarà lasciato indietro. Governo e maggioranza sono al lavoro per garantire il pieno supporto a famiglie e imprese, comprendendo bene le ricadute sociali ed economiche che l'emergenza Coronavirus sta provocando e provocherà sul lungo periodo". Lo dichiara, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli.

"Lo sa bene il nostro tessuto produttivo, le piccole e medie imprese liguri - aggiunge il deputato -, il settore turistico. Vogliamo estendere la cassa integrazione in deroga, aumentare il fondo di garanzia per l'accesso al credito, prevedere indennizzi per aziende e lavoratori autonomi. Proprio in questa direzione devono andare lo stanziamento di 7,5 miliardi messo a disposizione per il prossimo decreto e la richiesta di flessibilità pari a 6,35 miliardi avanzata all'Ue dalla quale ci aspettiamo la massima solidarietà".