Distaccamento Polstrada a Finale: in arrivo una proposta "plurale" per scongiurarne la chiusura

Al fine di scongiurare l'ipotesi di chiusura dei distaccamenti della Polizia Stradale di Finale Ligure e di Sanremo si erano già espressi i consiglieri regionali PD Mauro Righello, Giovanni Barbagallo e Giovanni Lunardon depositando un ordine del giorno in Regione affinché la giunta regionale assuma una iniziativa finalizzata al confronto con il ministero per il mantenimento di tali presidi.

Ora il consigliere regionale Mauro Righello, insieme al sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, unitamente al dirigente nazionale del sindacato di Polizia SIAP Roberto Traverso, avanzano la proposta di accorpare nello stesso edificio che ospita il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Finale, anche il distaccamento della Polizia Stradale, sgravando così il ministero di costi per il mantenimento del presidio.

L' ordine del giorno presentato di concerto si arricchiste quindi di una proposta operativa che verrà inoltrata al ministero dell'interno.

Dichiarano:"Occorre un'azione convinta e plurale per mantenere questo presidio di sicurezza, che non può essere solo finalizzata alla rete autostradale, ma anche a quella urbana ed extraurbana. Inoltre, il distaccamento di Finale Ligure risulta rilevante anche a causa dell’aumentare del volume del traffico dovuto all’apertura della piattaforma Maersk nel Porto di Savona con conseguenti ripercussioni in termini di sicurezza stradale su tutto il territorio savonese".