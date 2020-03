Finale Ligure, Geremia: "Emergenza Coronavirus. Chiedo confronto urgente con le categorie economiche"

Marinella Geremia, capogruppo consiliare della Lega a Finale Ligure, tiene ancora una volta a sottolineare la propria vicinanza a tutta la cittadinanza e, in questo caso specifico, alle categorie economiche del territorio, alla luce di una vicenda come quella del Coronavirus, anche in considerazione dell'avvicinarsi della Pasqua e dell'estate.

Per questo la capogruppo ha inviato questo appello al sindaco di Finale con l'invito ad agire presto e tutti insieme.

Scrive Geremia: "La sottoscritta Marinella Geremia, capogruppo Consiliare Lega chiede al Sindaco un incontro urgente con i rappresentanti delle attività economiche finalesi per fare il punto della situazione visto il protrarsi dell'emergenza Coronavirus e l'avvicinarsi della stagione estiva che potrebbe essere in parte compromessa. È necessario un confronto immediato per mettere in atto tutte le misure necessarie al rilancio dell'economia e per lo studio di eventuali provvedimenti e/o agevolazioni per sostenere le attività in difficoltà".