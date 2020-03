Savona, Coronavirus. Il Gruppo Consiliare Pd: "Comune scomputi dalle rette dei nidi il periodo di sospensione scolastica"

"Siamo in una situazione di emergenza dove tutte le energie sono impegnate nella gestione di quanto sta avvenendo. Non dobbiamo dimenticare però tutte le famiglie e la gestione dei loro bambini in questo lungo periodo di sospensione scolastica, con le grandi difficoltà che sono costrette ad affrontare" commenta in una nota il Gruppo Consiliare Pd (Savona).

"Se per la fascia della scuola dell'infanzia il pagamento elevato solo ai pasti consumati,così non è per i nidi. Chiediamo quindi formalmente che il Comune scomputi dalle rette dei nidi il periodo di sospensione scolastica come ormai stanno facendo moltissime altre città italiane".

"È giusto, ricordiamoci che moltissime famiglie si trovano a dover pagare altri servizi come baby sitter con un raddoppio dei costi - conclude - Un segnale importante in un momento in cui è altrettanto importante dare un segno di vicinanza e alleanza della nostra comunità".