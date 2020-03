Una barella spinale donata alla Croce Bianca di Cairo Montenotte.

“Ringraziamo la SAIEP di Cairo Montenotte per averci donato una barella spinale - spiega su Facebook la Pubblica Assistenza cairese - completa di tutti gli accessori, oltre ad una donazione in denaro, acquistata grazie alla raccolta fondi fatta dai dipendenti e al contributo dell’azienda, in memoria di Enrico Santi” (storico fondatore dell’azienda, mancato lo scorso anno ndr).