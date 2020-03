Coronavirus, le misure a Varazze: 7 ordinanze ma non un isolamento in blocco

All'inizio si pensava ad un'azione più restrittiva con una palazzina che sarebbe stata messa in isolamento a Varazze, ma invece il sindaco Alessandro Bozzano ha specificato che sono sette le ordinanze emesse di isolamento obbligatorio con vigilanza.

Le ordinanze sono state messe in atto dopo una proposta dell'Asl2 e il primo cittadino non potuto far altro che emetterle specificando che non si tratta di casi positivi al Coronavirus ma soggetti che hanno avuto contatti con persone che hanno contratto il virus.