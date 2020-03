Celle, affidato l'incarico per la progettazione dell'intervento di restauro e risanamento del palazzo comunale

È stato affidato l'incarico dal comune di Celle per la progettazione definitiva e la direzione lavori per l'intervento di restauro e risanamento del palazzo comunale relativo al rifacimento della copertura per una cifra complessiva di 255mila euro.

Nel recente periodo sono infatti caduti dal municipio cellese alcuni pezzi di ardesia e, oltre a ristabilire le condizioni di sicurezza con la rimozione urgente del materiale pericolante, è stato effettuato un sopralluogo sulla copertura nel quale è stato constatato che la stessa è ammalorata in modo avanzato e necessita di una sostituzione.

Inoltre a causa dell'ammaloramento della copertura, sono state riscontrate numerose infiltrazioni di acqua che hanno determinato il danneggiamento di alcuni serramenti e della facciata del palazzo comunale.

L'amministrazione cellese per poter dare il via all'intervento ha dovuto richiedere l'autorizzazione, poi ottenuta, dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.