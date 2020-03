Celle, proseguono gli interventi sul viadotto Costa: ieri controlli del carroponte sull'impalcato dell'A10 (FOTO e VIDEO)

Dopo gli interventi del novembre scorso sul viadotto Lavadore a Celle nel tratto dell’A10 Genova-Savona Autostrada e sul cavalcavia opposto, da Savona a Genova sul viadotto Costa, nel mese di febbraio e ieri Autostrade è nuovamente intervenuta sull’impalcato in direzione Genova.

Gli operai sono quindi ritornati al lavoro con il carroponte, dopo gli allarmi lanciati per la caduta costante di oggetti e di calcinacci nei pressi della bocciofila.

La messa in sicurezza del punto in questione era stata richiesta con forza dai cittadini che a più riprese avevano sollecitato con diverse segnalazioni alla società autostradale, preoccupati per la loro incolumità.