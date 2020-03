Dalla "Ciassa veggia de Pria" alla Basilica di San Nicolò in centro a Pietra per l'ultimo addio a Giovanni Serafini

Sarà la Basilica di San Nicolò, in centro a Pietra Ligure, ad accogliere la cittadinanza pietrese (pur con tutte le dovute misure di sicurezza legate al Coronavirus) per l'ultimo addio al dottor Giovanni Serafini, conosciuto e stimato radiologo.

Il rito funebre è in programma per le 15 di domani pomeriggio, sabato 7 marzo. Ma per consentire a Serafini di salutare degnamente per l'ultima volta la "sua" Pietra Ligure, il corteo partirà dalla Vecchia Chiesa Parrocchiale di Piazza La Pietra e da lì giungerà in Basilica.

Già nella tarda mattinata di domani chi vorrà potrà porgere un ultimo saluto a Giovanni Serafini proprio nella chiesa della "Ciassa Veggia de Pria".

Serafini si è spento ieri, a soli 67 anni di età, lasciando la moglie Nicoletta, i figli Alessandro, Tolomeo e Carolina e numerosi nipoti e parenti.

Ma è tra i colleghi e i pazienti che la dipartita di Serafini ha lasciato un vuoto incolmabile. Tutti ne ricordano le doti di umanità, sensibilità e simpatia.

La sua carriera era iniziata nel 1978 nel reparto di radiologia dell'ospedale San Paolo di Savona, dal 2000 era diventato direttore del Dipartimento Scienze Diagnostiche del Santa Corona di Pietra Ligure e dal 2005, sempre al Santa Corona, direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini, dove era rimasto fino al 2016, anno del suo pensionamento.