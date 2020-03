Lavori alla carreggiata: chiude dal 10 al 13 marzo la provinciale tra Finale e Vezzi Portio

Sono già cominciati in questi giorni i lavori di consolidamento di un muro sottostante la carreggiata sulla SP 8 in località Calvisio, ma i disagi arriveranno nei prossimi giorni.

Dal 10 al 13 marzo la provinciale che collega Vezzi Portio a Finale Ligure passando per località Cornei verrà chiusa al transito veicolare per consentire la messa in posa di alcune palificazioni finalizzate al consolidamento del muro sottostante la carreggiata.

Si tratta di una frana che ha interessato il tratto della strada durante i violenti nubifragi del 24 novembre scorso, all'altezza degli ex capannoni della ditta Valle.