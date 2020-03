Noberasco trasmette l'energia della sua frutta alla Davis Cup by Rakuten 2020

Fondata nel 1900, la Coppa Davis è cresciuta fino a diventare la più grande competizione a squadre annuale dello sport con 142 nazioni coinvolti. Dal 2019 ha un nuovo format con 18 squadre che si affrontano tutte nella stessa sede dando vita a un’avvincente fase finale a Madrid con in palio la prestigiosa Insalatiera d’Argento. L’Italia sfida a Cagliari la Corea del Sud in uno dei 12 incontri che il prossimo 6 e 7 marzo qualificheranno appunto alle Finals.

Questi i numeri della Davis Cup by Rakuten, con Noberasco che rinnova il suo stretto legame con lo sport e presenta le numerose referenze di mix monodose perfetti da consumare prima e dopo gli allenamenti. Noberasco è fornitore ufficiale delle nazionali azzurre di Davis Cup e Fed Cup e dei Centri Federali Estivi: l’obiettivo è supportare con l’energia della sua frutta gli atleti e sottolineare l’importanza del connubio sport-sana alimentazione-benessere.

Noberasco è pronta a sostenere gli azzurri impegnati a Cagliari perché come afferma Mattia Noberasco, AD Noberasco, “appassionare, coinvolgere e trasmettere l’importanza dello sport unitamente a una corretta alimentazione sono valori che condividiamo in Noberasco. Il nostro claim ‘Facile star bene’ è la sintesi perfetta della nostra mission che invita a consumare quotidianamente prodotti healthy e mettere in pratica corretti stili di vita”.

Per seguire le tappe e restare sempre connessi seguiteci su http://www.noberasco.it/ https://www.facebook.com/Noberasco https://www.instagram.com/noberasco/ www.linkedin.com/company/noberasco-spa