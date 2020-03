Regione: contributi straordinari alle famiglie per fronteggiare i disagi dell'emergenza Coronavirus

Durante la seduta del 6 Marzo, la Giunta Regionale ha approvato una misura straordinaria che riconosce un contributo "una tantum" fino a € 500,00 alle famiglie con ISEE inferiore a € 50.000,00 e con figli di età inferiore a 15 anni.

In particolare la misura è stata attivata da Regione Liguria per fornire un primo sostegno economico a tutte quelle famiglie impossibilitate ad accudire direttamente gli stessi nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza Covid-19.

Per ottenere il contributo è necessario presentare la domanda a FI.L.S.E. tramite l'applicativo bandi on line accessibile, previa registrazione, al seguente indirizzo: https://filseonline.regione.liguria.it

Le domande potranno essere presentate dal 16 Marzo al 16 Aprile 2020.