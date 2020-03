Savona, proseguono i controlli della polizia locale con il telelaser: multato conducente che guidava un'auto immatricolata in Ungheria

Tre multe per la mancanza della cintura di sicurezza e la sanzione per un conducente residente in Italia che da più di 60 giorni guida veicolo nella sua disponibilità immatricolato all'estero. Questo il bilancio del controllo effettuato dalla polizia municipale a Savona in via Vittime di Brescia.

Un ulteriore giro di vite dopo le verifiche effettuate in via Crispi, via Bonini, corso Ricci e via Nizza, grazie all’ausilio del telelaser mobile, come aveva già preannunciato il vicesindaco Massimo Arecco. Un’altra zona, soggetta all’alta velocità da parte degli automobilisti e teatro in passato di diversi incidenti, che ha portato così gli agenti a effettuare tutti i fermi del caso sui mezzi in transito.

Posizionato il cartello mobile qualche centinaio di metri prima della pattuglia per preannunciare la presenza, è stato multato il conducente di nazionalità rumena che guidava un'auto immatricolata in Ungheria. Trattandosi di un veicolo straniero è stato multato di 498.40 euro e lo stesso dovrà entro 180 giorni immatricolarlo o riportarlo nella nazione di immatricolazione.