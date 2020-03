Venerdì con... #Immaginafamiglie. La ballerina, la maestra, il pizzaiolo o il pompiere... Cosa farò da grande?

Qualche anno fa, chiesi a mia figlia, quando frequentava ancora la scuola dell'infanzia, cosa le sarebbe piaciuto fare da grande, la risposta mi lasciò senza parole: “la bambina!”.

In quella risposta molto semplice e apparentemente banale … si rivelava un concetto su cui a lungo mi sono soffermata a pensare... In quel momento della sua vita era serena, spensierata e per nulla al mondo avrebbe cambiato il suo stato di “bambina”!! Da grande voleva essere sicuramente una persona felice. Bene, ottima scelta!

Qualche anno dopo... alla stessa domanda la risposta fu: “addestratrice di delfini”, come mamma, incurante della possibilità o meno di vedere realizzato il sogno della mia bambina provai a fare un progetto di vita per “addestrare... l'addestratrice”, il primo passo fu iscriverla ad un corso di nuoto per imparare a nuotare!!!

Dei delfini me ne sarei occupata in un secondo momento. Educare nei figli le competenze autorientative non è compito facile e richiede da parte dei genitori una grande consapevolezza del proprio ruolo. Consigliare, orientare a 13 anni il proprio figlio su quello che sarà "forse" il suo futuro è sicuramente uno dei momenti più difficili da affrontare in una famiglia. Tale scelta viene effettuata in genere tra dicembre e gennaio per i ragazzi che frequentano la classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Ognuno della famiglia, offre a volte gratuitamente, a volte nella speranza di vedere realizzato un proprio sogno mancato, la propria opinione con il risultato che i ragazzi rimangono estremamente confusi. Molto spesso la scelta finale è solo legata alle amicizie o alla vicinanza di una scuola superiore piuttosto che un'altra o al fatto che ci siano un sacco di piacevoli distrazioni senza ricercare le proprie attitudini, d'altronde si chiede ad un tredicenne la capacità di pensare al futuro in termini realistici e sviluppare ipotesi su quello che dovrà essere la sua vita... a volte tale scelta è difficile in età adulta figuriamoci per un adolescente che in questa fase ha ben altre priorità.

Ricordo una volta la scelta di un alunno che decise di fare l'ELFO (ente di formazione professionale) ramo elettricista e non idraulico "Perchè io prof. ho il terrore dell'acqua mica so nuotare!!"

Parlare di orientamento, di consiglio orientativo significa parlare di progetto di vita, di realizzazione della persona, di capacità di scelta, cioè scommettere su una delle infinite potenzialità presenti nella persona. Fortunatamente "l’orientamento nella scuola non è un optional, o un’imposizione legislativa ma è uno degli obiettivi formativi principali. Il ruolo dei docenti è importantissimo, sono loro per primi a dover orientare i ragazzi, cercando di capire le loro attitudini senza tralasciare la richiesta del mondo del lavoro".

E' fondamentale saper individuare delle strategie che consentano ai nostri figli, ma anche a noi famiglie come affrontare un contesto in continua evoluzione e trasformazione. L’idea di orientamento non interessa solo un momento particolare della vita che può essere individuato nell'iscrizione alla scuola secondaria ma si articola in diversi momenti, dai processi formativi, al cercare di promuovere una piena consapevolezza di sé, in termini di competenze, motivazioni, atteggiamenti per affrontare la scelta in modo più consapevole ed efficace per il futuro lavorativo. Mia figlia ha ormai scelto la scuola secondaria di secondo grado, non so quanta "testa" ci sia stata nella sua decisione, è stata sicuramente una scelta di cuore legata ad una passione ad un interesse credo sia già molto!! ... Riguardo ai delfini?!? Non mi resta che sperare che nel frattempo cambi idea!!

Lamammaprof. Paola Paolino

Ricordiamo che a ripartire dal 15 marzo tutti i giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 è aperto lo sportello INFORMALEFAMIGLIE presso la sede in lungocenta 12 Albenga cell .347 5031329 - Informazione e consulenza per le famiglie ed i singoli.

Autore di questo articolo:

Paola Paolino, mamma e professoressa di inglese e coordinatrice presso l'Istituto Comprensivo Val Varatella a Borghetto SS.. Cuoca superba e creativa, ideatrice del personaggio la Dottoressa Curamalicri che cura con la lettura ogni malanno (seguilasu pagina FB dottoressa Curamalicri). Performer, attrice, lettrice poliedrica e versatile; la sua voce conduce, la sua presenza scenica trasforma ciò che è in ciò che dovrebbe essere. La sua ironia ci restituisce la realtà. Vice presidente dell'APS #cosavuoichetilegga?, amica e socia dell' APS ImmaginaFAMIGLIE.

La foto di Paola Paolino è di Tiziana Girante (g.c.)

IMMAGINAFAMIGLIE

Associazione di promozione sociale e culturale – ente del terzo settore

L'associazione è nata dall'iniziativa di un gruppo di professionisti, psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti, mediatori, arte terapeuti, fotografi allo scopo di fornire alle famiglie un punto di riferimento per confrontarsi, approfondire, condividere idee, progetti e affrontare le eventuali problematiche che quotidianamente possono presentarsi a loro, creando un luogo di confronto neutro e non giudicante a cui rivolgersi. IMMAGINAFAMIGLIE è un progetto condiviso e partecipato che propone di promuovere attività che nascono da un lavoro di analisi e raccolta dei bisogni sul territorio e dal confronto tra enti, associazioni e privati. La nostra associazione desidera diventare un luogo dove sia possibile trovare la soluzione migliore per quella persona, per quella associazione, per quel gruppo spontaneo, per quel professionista, dove poter affrontare l'argomento che in quel momento è sentito necessario. In ogni attività per noi è fondamentale creare uno spazio e un tempo “accogliente” per chi parteciperà.