Anziani di Brembate in Riviera affetti da Coronavirus: tampone negativo su personale sanitario

Sono negativi i tamponi effettuati sul personale sanitario dell’Asl 1 e delle ambulanze, entrato in contatto con la coppia di anziani di Brembate di Sopra (Provincia di Bergamo), risultata positiva al Coronavirus.

Come da protocollo, il personale coinvolto (10 operatori sanitari dell’Ospedale di Imperia e 7 persone in totale tra l’equipaggio dell’automedica e dell’ambulanza intervenuta), ha effettuato i controlli previsti e, a seguito dell’esito negativo dei tamponi, potrà quindi rientrare regolarmente in servizio.