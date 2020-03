Una nuova diretta, della durata di circa un quarto d'ora, gestita dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, con alcune anticipazioni della conferenza in programma in Sala Trasparenza questa sera.

Come svela il governatore, si parlerà non soltanto di casi accertati e in via di guarigione, ma anche di aiuti e sostegno alle famiglie, di richieste al governo centrale di Roma e di supporto ai lavoratori.