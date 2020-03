L'allarme lanciato ad Alassio: "Occhio ai falsi addetti dell'energia elettrica"

Occhio ai falsi addetti per la fornitura del servizio di energia elettrica. L'allarme arriva da Alassio. Questa la segnalazione giunta questa mattina alla nostra redazione: "Stanno passando nei negozi tre ragazzi giovani (2 ragazze e 1 ragazzo) inerenti alla fornitura di energia elettrica. Una persona entra, le altre due restano fuori. Questa cosa mi pare sospetta. Girano anche per le abitazioni. Fate attenzione".

In questo momento Alassio è scossa dalle vicende legate al Coronavirus e alcune persone mosse da intenti criminosi ne approfittano per generare ulteriori motivi di caos, di panico e mettere in atto azioni di sciacallaggio.

L'invito dei carabinieri di Alassio, a tutta la cittadinanza, ma in modo particolare agli anziani, è a non aprire la porta a sconosciuti e, nel caso in cui si notino movimenti sospetti, a chiamare il 112.