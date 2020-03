Meteo, tempo in miglioramento. Ieri una spolverata di neve in Val Bormida (FOTO)

Sono in netto miglioramento le condizioni meteo sulla Liguria dopo il passaggio instabile tra il pomeriggio e la sera di ieri con piogge diffuse che si sono poi concentrate in particolare sul centro Levante della regione. Si è trattato di fenomeni d’intensità debole o localmente moderata (cumulate orarie massime 25.8 a Cembrano nel comune di Maissana, La Spezia e 23.8 a Barbagelata, Lorsica Genova) che hanno provocato cumulate significative, localmente elevate.

Da segnalare i dati in particolare dello spezzino: 84.2 a Cembrano, 79.4 a Sesta Godano, 77.8 a Varese Ligure, 75.4 a Santa Margherita Vara. Intorno all'1 il picco di portata del Vara è transitato a Brugnato e poi a valle senza particolari criticità. In provincia di Genova spiccano i 78 millimetri di Cichero (San Colombano Certenoli), i 75.2 del Lago di Giacopiane, i 67.8 di Statale (comune di Né). Nelle altre zone di allertamento questi i dati più significativi: nella zona E Cabanne (Rezzoaglio, Genova) ha cumulato 57.8 millimetri, nella zona B Mele (Genova) 55.8, nella zona A Triora (Imperia) 40.6, nella zona D Campo Ligure (Genova) 24.6.

Da registrare anche fenomeni nevosi in val d’Aveto (5 centimetri al nivometro di Santo Stefano) e sui versanti padani di Ponente con una decina di centimetri a Monte Settepani (Osiglia, Savona). Modesto accumulo al nivometro di Urbe Vara Superiore. Qualche fiocco è caduto anche a Mallare (in particolare nella frazione di Montefreddo), nella zona di Giusvalla/Pontinvrea e nell'Alta Valle tra i comuni di Bardineto, Calizzano e Murialdo.

Come detto il tempo è in miglioramento praticamente ovunque grazie anche all’ingresso di venti settentrionali che sono fino a moderati, localmente forti (nella notte raffica a 68.8 km/h a Fontana Fresca, sulle alture di Sori, Genova) mentre il mare è agitato.

Per quanto concerne le temperature minime sono in diminuzione: per provincia i valori più bassi sono -4.0 a Monte Settepani (Savona), -2.8 Santo Stefano d’Aveto (Genova), -2.3 Poggio Fearza (Imperia),

Queste, invece, le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 5.9, Savona Istituto Nautico 5.8, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 8.0, La Spezia 7.9.