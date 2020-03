Dego, come ogni primo sabato del mese torna il mercatino di prodotti tipici locali

Come ogni primo sabato del mese, in piazza Panevino a Dego, si terrà il mercatino di prodotti tipici locali, degustazione gratuita di polenta (azienda agrituristica Cascina La Botta) e vino poderi Viazzo.

Ad offerta libera saranno disponibili le prime ed uniche piante di un pesco antico sconosciuto (la pianta madre è nata da un nocciolo trovato in una casa diroccata di Dego) e piante di susino "Arsellina" (un'altra varietà' locale). Il ricavato verrà donato all'Associazione dottor Guido Rossi). Nei negozi del paese tante specialità e rarità.

L'appuntamento in programma per sabato 7 marzo a partire dalle ore 10.30, è promosso dal comune e dalla Pro Loco. "Ogni mese unito al mercatino cerchiamo di creare un evento per valorizzare prodotti e produttori locali - spiega in una nota il vice sindaco di Dego Corrado Ghione - Anche i negozi del paese ogni primo sabato del mese propongono una specialità o qualcosa di particolare. 'Tutti insieme è meglio'. Questo è il moto che va di moda in questi mesi a Dego".