Fior d'Albenga: prorogato di una settimana l'avviso per cercare chi realizzerà le aiuole della 17^ edizione

Prorogata di una settimana la scadenza per raccogliere manifestazioni d'interesse finalizzate alla realizzazione delle aiuole che saranno allestite per la 17^ edizione di "Fior d'Albenga - CIP & VIP 2020" in programma dall'11 aprile al 3 maggio 2020.

La manifestazione attualmente risulta confermata nonostante l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus anche se eventuali eventi correlati potrebbero subire delle variazioni.

Ricordiamo che l'Avviso è rivolto alle Aziende del territorio nel settore floro-vivaistico; agli Enti territoriali (Comuni, Provincia, ecc.); alle Aziende artigianali, commerciali e semplici attività; alle Associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro e agli Artisti.

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro il 13 marzo 2020 ore 12:00 all'ufficio protocollo del Comune - Piazza San Michele n. 17, un plico riportante la dicitura "Fior d'Albenga 2020 - Manifestazione di interesse per realizzazione aiuola" (clicca QUI per le modalità di presentazione).

L'Associazione "Fior d'Albenga", cui è affidato l'allestimento dell'aiuola principale di Piazza San Michele, in qualità di "direttore artistico", oltre agli altri e consueti adempimenti, sarà incaricata di coordinare i soggetti a cui saranno affidati gli allestimenti in tutte le attività di realizzazione delle aiuole nonché della loro manutenzione.

Per rendere Fior d'Albenga ancora più bella l'Amministrazione comunale metterà a disposizione i bozzetti ideati e redatti da un architetto del paesaggio che studierà nel dettaglio il posizionamento e la forma delle aiuole.

Anche quest'anno ci sarà il concorso che premierà l'aiuola più bella.

Tutti gli allestimenti saranno valutati, il giorno dell'inaugurazione della manifestazione dalla commissione che, insindacabilmente, individuerà le tre aiuole più belle che riceveranno i seguenti premi:

- primo premio euro 2.000,00

- secondo premio euro 1.000,00

- terzo premio euro 500,00

Durante l'ultima settimana della manifestazione, inoltre, sulla base dei voti espressi dai cittadini e dal pubblico sugli allestimenti realizzati verrà assegnato uno speciale premio per "L'aiuola più votata".