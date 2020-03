L'oroscopo di Corinne dal 6 al 13 marzo

ARIETE: qualcosa vi turba … Trattasi forse di una questione personale, domestica o materiale, fatto sta che vi inalbererete per un nonnulla mandando a quel paese chi non vi capisce o ha mille pretese. Con Marte avverso rendesi opportuno non trascurare la salute e limitare eventuali spostamenti. Combini tra coppiette. I single invece faranno un incontro elettrizzante! Per la festa della donna: Se nervosette e con le lune strabuzzate statevene in santa pace o festeggiando soltanto con chi vi pare e piace.

TORO: agitati e fermentati, non starete fermi un secondo con l’intento di portare a termine un intento o risolvere un problemino. Un viavai di comunicati avrà inoltre il potere di spazientirvi al punto di sbottare con chiunque capiti a tiro. Coccolate il partner affinché non si senta trascurato e preventivate un imprevisto. Per la festa della donna: Con le arie che tirano meglio starvene a casina radunando qualche amica per un caffè, un aperitivo, dei dolcetti e quattro chiacchiere in allegria.

GEMELLI: che questo fosse un anno bisesto già lo avevate appurato ma non demoralizzatevi in quanto il processo di rigenerazione sta per iniziare basta soltanto portare ancora un po’ di pazienza. Oltretutto da venerdì sarete talmente impegnati dal non saper da dove iniziare a coordinarvi. Per la festa della donna: Lo sapevate che la mimosa è il vostro fiore astrologico e personale? Procuratevene quindi un mazzetto e, per attirare la fortuna, collocatelo nel locale prediletto.

CANCRO: tante idee affollano la mente e il fatto di rimanere in attesa di un responso, una conferma, una risposta, vi fa stare sul chi va là almeno finché non intravvederete uno spizzico di luce nella quotidianità. Nel contempo, causa l’innata apprensione, andrete nel pallone poi verso fine settimana finalmente vi rilasserete! Per la festa della donna: Degustare della polenta col formaggio preferito oltre ad essere un’usanza di rito arrecherà gioia al palato e al cuoricino.

LEONE: col ruggito moscio, malgrado le incombenze pressino, concluderete poco oppure non riuscirete a mettere d’accordo delle persone che la pensano diversamente tra di loro trattando simultaneamente con uno così testardo dal far concorrenza ad un mulo. Sconsigliato frequentare luoghi iper affollati se non in caso di estrema necessità. Per la festa della donna: Rammentate di mandare un messaggio alle donnine che conoscete e in particolar modo ad una che vi ha sempre spalleggiato e fatto del bene.

VERGINE: mettetevi nei panni altrui: solo così capirete che c’è chi è meno fortunato di voi, che la vita è una farsa e che l’erba del vicino non è mai la più verde.… Una convocazione vi coglierà di sorpresa riempiendo il cuore di gioia. Un po’ meno bene invece per chi è costretto ad una sosta forzata o deve sostenere sborsi incipienti. Domenica pazzerella. Per la festa della donna: Un vaso di primule o di violette, posto sul balcone, aiuterà a concretizzare un anelito od alleviare un magone.

BILANCIA: tempo di incontri, sintonie mentali, innovazioni ma anche di confusione …Siate voi stessi in ogni circostanza, non lasciatevi ingannare dalle apparenze e seminate accuratamente le vostre progettazioni affinché diano succosi frutti…Riconoscere un torto ottimizzerà un rapporto interpersonale: d’altronde nessuno è perfetto! Per la festa della donna: Per voi in esclusiva dal gazzettino planetario uno scacciaguai straordinario consistente nel disporre del peperoncino rosso o giallino in sala o nel cucinino.

SCORPIONE: sagaci e sospettosi non vi accontenterete di ciò che una relazione, una mansione o una prospettiva offre, pretendendo dalla medesima maggior coinvolgimento e una certezza odiernamente carente…Una curiosa coincidenza lascerà esterrefatti chiunque non creda alla casualità. Tendenza ai raffreddori e alle infiammazioni. Per la festa della donna: Un’orchidea sul giallino risulterà di ottimo auspicio sia a chi la riceve che a chi la regala portando un incredibile beneficio!

SAGITTARIO: dovreste guardarvi da chi le spara grosse o fa un mucchio di promesse al fine di non ritrovarvi con un pugno di mosche in mano… Qualcheduno non vi ha detto la verità ma non prendetevela: avrà avuto le proprie ragioni! Vincitina vicina per chi al Lotto fa una puntatina. Contatti con legali o dottori. Per la festa della donna: Dei fiorellini variopinti posizionati al centro di un tavolino emaneranno una positività tale dallo sconfiggere invidie, gelosie ed ogni eventuale strale.

CAPRICORNO: eventi inconsueti vi manderanno in tilt e soltanto appellandovi alla diplomazia, sconfiggerete antagonisti o chiunque faccia del vittimismo la propria arma… Converrebbe infatti soprassedere su tante bassezze umane, accettare stuzzicanti inviti, pensare di più a voi stessi… Luci ed ombre costelleranno un week-end assai bizzarro. Per la festa della donna: Pur non essendo in vena di euforie fatevi regalino tipo quello di andare dal parrucchiere, dall’estetista o comparvi qualcosina di carino.

ACQUARIO: le vigorose vibrazioni astrali inviteranno a tuffarvi in un mare di emozioni indipendentemente dall’ansia, da un mucchio di faccende da sbrigare, da un cambiamento di programma e un acciacco da curare. Non camuffate i sentimenti per timori infondati: la sincerità e l’ammissione di debolezze saranno il vostro punto di forza… Per la festa della donna: Indossare una maglietta con nuance sull’arancione, consentirà, alle sfigate croniche, di togliersi un tormentone.

PESCI: il processo evolutivo promesso dal sestile di Giove si sta arenando... Denoterete infatti disguidi, cali energetici o eccessi di tensione dovendo altresì sgobbare per sopperire a dei versamenti. Donne da ricordare con un omaggio o un grande bacio. Sorpresina domenicale e compleanno molto speciale! Per la festa della donna: Volete un portafortuna singolare? All’8 marzo fatevi un regalo floreale dove primeggino mimose e roselline poi cospargetelo di lacca e conservatelo fino al prossimo anno.