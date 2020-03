Coronavirus, Battelli: "Italia responsabile, altri in Europa ci prendano come modello"

"Riassumendo: la Cnn, distorcendo la realtà, fa una mappa additando l'Italia come focolaio quando in America il virus se ne va in giro indisturbato almeno da gennaio. Spopolano video satirici con presunte pizze infette. Veniamo bollati come appestati. Poi si scopre che il primo contagio in Europa è partito dalla Germania". Così, in un post sui suoi canali social, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli.

"Non che il luogo conti qualcosa ma, forse, è bene che tutti i Paesi prendano l'Italia come esempio per la gestione dell'emergenza, per la velocità e capacità con le quali il nostro sistema sanitario ha saputo riconoscere e isolare il Coronavirus. Per le scelte politiche difficili ma indispensabili e dettate dalla precauzione massima".

"Mi spingo oltre: forse, più di qualcuno, dovrebbe riconoscere di aver sbagliato a non fare i controlli che abbiamo fatto noi. Perché da questa situazione sanitaria ed economica se ne esce, responsabilmente, solo insieme. Le chiacchiere stanno a zero" conclude Battelli.