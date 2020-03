Coronavirus e scuola di Polizia Penitenziaria: le considerazioni del Pd di Cairo Montenotte

Afferma la segreteria del Partito Democratico di Cairo Montenotte: "Sembrerebbe che la Provincia e il ministero abbiano preso in considerazione la scuola di polizia penitenziaria di Cairo come possibile struttura per ospitare in quarantena le persone del Ponente Savonese affette da Coronavirus.

Non c'è nulla di definitivo ma gli organi preposti faranno un sopralluogo la prossima settimana per valutare l'idoneità della struttura.

Se a Cairo abbiamo una struttura idonea perché non utilizzarla come supporto all'emergenza? Siamo d'accordo e ci fa piacere che Cairo e una struttura ubicata sul territorio comunale possa dare un supporto importante durante questa fase delicata. Nel contempo capiamo le paure e le perplessità dei cittadini.

Siamo però convinti che avverrà tutto in massima sicurezza e siamo sicuri che verranno prese tutte le misure di controllo e di prevenzione del caso per azzerare il rischio di contagio sia all'esterno che all'interno della struttura, dove per'altro si svolgono altre attività. In questi momenti l'unione fa la forza e se Cairo potrà dare un aiuto ben venga".