"Il dibattito in corso tra Pd e 5 Stelle sulle prossime regionali in Liguria è a dir poco surreale in questo momento di emergenza. Comunque, facciano e dicano quel che vogliono: noi siamo orgogliosi del lavoro fatto dal presidente Toti, dal commissario Bucci. Il modello Genova, di cui oggi in tanti si riempiono la bocca, non ci sarebbe oggi senza il centrodestra al governo della Liguria".