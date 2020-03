Regione, 100 mila euro per progetti a sostegno dei malati di Alzheimer e loro famiglie

Realizzare su tutto il territorio regionale attività di prevenzione, prossimità e sostegno alle persone affette da Alzheimer e alle loro famiglie. Questo l’obiettivo dell’avviso pubblico pubblicato da Regione Liguria con un finanziamento complessivo di 100mila euro a disposizione degli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che, anche raggruppati in associazioni temporanee di scopo, dovranno presentare i loro progetti, da realizzare entro la fine dell’anno. “Non dobbiamo smettere di lavorare anche per il dopo emergenza Coronavirus”, osserva la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale.

In particolare, le proposte dagli enti dovranno riguardare alcuni specifici ambiti: informazione, formazione e sensibilizzazione delle famiglie, dei caregiver e dei professionisti coinvolti nella malattia; tutela dei diritti del malato; realizzazione di servizi di prossimità (come, ad esempio, assistenza domiciliare leggera offerta da volontari che si rechino al domicilio del paziente oppure counseling psicologico e sociale ai familiari e ai caregiver oppure, ancora, gruppi di auto-aiuto o attività di laboratorio dedicate ai malati, trasporto sociale o altri servizi o interventi non finanziati dal Servizio Sanitario Regionale e/o dai Comuni); organizzazione e gestione di Alzheimer Cafè dove malati e famigliari si ritrovano per scambiarsi opinioni ed esperienze, in collaborazione con i servizi sociosanitari territoriali.

In particolare, le risorse disponibili saranno assegnate alle Conferenze dei sindaci in funzione della popolazione ultra65enne residente: 31.500 euro alle Conferenze dei sindaci dell’Asl 1 e Asl2, 45mila euro alla Conferenza dei sindaci della Asl3, 23.500 euro alle Conferenze dei sindaci dell’Asl4 e della Asl5.

Lo scorso anno grazie ad un analogo avviso pubblico sono state realizzate diverse iniziative sul territorio ligure tra cui la nascita di Alzheimer Cafè nello spezzino e nel Tigullio, dove viene realizzato anche un progetto di stimolazione cognitiva, oppure attività di laboratorio della memoria in Val di Magra o di assistenza domiciliare tutelare gratuita a Genova.

“La Liguria è la regione in cui si registra il più significativo processo di invecchiamento della popolazione – ricorda l’assessore Viale - non solo a livello nazionale ma anche europeo, con il 28% di anziani sopra i 65 anni e una presenza di malati di Alzheimer in costante aumento con oltre 20mila i casi diagnosticati. In questo contesto, le risorse messe a disposizione consentiranno di arricchire e sviluppare ulteriormente i progetti già messi in campo dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale costituiscono un tassello importantissimo nell’ottica della prevenzione e del sostegno sia ai pazienti che alle loro famiglie. Voglio quindi ringraziare gli enti del Terzo Settore il cui contributo che integra le azioni svolte da Regione Liguria attraverso la riorganizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari rivolti alle persone affette da Alzheimer o demenze gravi con l’istituzione dei Centri di diagnosi e cura per le demenze (Cdcd) e la sperimentazione del modello di Centro diurno Alzheimer”, conclude Viale.